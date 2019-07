Canicule : le top départ du brevet après un report

Ce 1er juillet 2019, 800 000 candidats passent leur brevet, reporté à cause de la canicule. À Châteaurenard, 188 collégiens passent les épreuves dans une ambiance plus ou moins détendue. Face à la chaleur, le ventilateur reste un accessoire indispensable dans les salles d'examen. L'équipe pédagogique du collège tente de faire le maximum pour soulager les élèves de la chaleur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.