Canicule : l'entraide entre les habitants

Depuis ce matin, le maire de Pila-Canale et son adjoint multiplient les visites auprès des personnes isolées dans le village. Les températures sont difficiles à gérer pour les personnes âgées. Maddie et Eugène, eux, ont leur technique pour rester au froid : mouiller le carrelage, leur nuque et leurs cheveux. Ils arrivent même à garder le sourire malgré les fortes chaleurs. Avec plus de 42 °C attendus au début d'après-midi, beaucoup vont rester à l'intérieur comme Joseph, le doyen du village. Il va beaucoup boire ce mercredi. Pour ce village de 260 âmes, la seule sortie de la matinée est le passage de L'Hambulant. Ici, la solidarité s'organise rapidement. Travailler sous cette chaleur est un défi pour ces ouvriers : "On prend quelques pauses. On boit beaucoup, trois litres d'eau par jour". Dur dur aussi devant le fourneau de la biscuiterie-bar du village. L'alerte orange est maintenue pour les prochaines 24 heures. Une légère baisse des températures est prévue dès ce week-end. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier