Canicule : les conseils pour rafraîchir sa maison

Rafraîchir la maison devient une préoccupation permanente à Brive-la-Gaillarde. Pour ce faire, certains ferment leurs volets du côté le plus exposé dès neuf heures du matin. En effet, les ventilateurs ne suffisent plus dans les chambres. La nuit, une famille dort dans un sous-sol aménagé, où les fenêtres sont calfeutrées pour plus de confort. Quant aux magasins d'électroménager, ils ont plus que doublé leurs offres cette année.