Canicule : les menus à privilégier

Alors que les fortes chaleurs diminuent l'appétit, il est toujours nécessaire de manger suffisamment pour rester en forme. En ces périodes caniculaires, tous sont à la recherche de fraîcheur. Des tomates, des salades, des melons ou encore des poissons, les aliments frais et légers sont privilégiés pour supporter la chaleur. En effet, il est indispensable d'adapter son assiette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.