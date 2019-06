Canicule : les mesures de sécurité renforcées dans les Ehpad

En cette période de canicule, les seniors sont vulnérables. Agnès Buzyn s'est notamment rendue dans un Ehpad de Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, pour vérifier la situation des résidents. Mais partout ailleurs, les maisons de retraite sont sur le pied de guerre. Avec des températures avoisinant les 29°C dès la matinée à Metz, des mesures de sécurité sont de rigueur. Les 68 résidents de l'Ehpad Les Cèdres sont régulièrement surveillés et hydratés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.