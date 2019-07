Canicule : les rues sont restées vides à Rouen

Plusieurs villes de l'Hexagone devraient atteindre la barre symbolique des 40°C ce 25 juillet 2019. C'est notamment le cas de Rouen, où règne un calme inhabituel. En effet, les habitants et les touristes se sont mis à l'ombre, pour se protéger des fortes chaleurs attendues dans l'après-midi. Le commerce en terrasse est également sceptique et s'attend à une baisse d'au moins la moitié de son chiffre d'affaires. Pour cause, les usagers sont en quête permanente de fraîcheur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.