Canicule : les solutions pour faire baisser la température en ville

Et si un jour la température en ville devenait insupportable ? À Lyon (Rhône), à chaque épisode de canicule, les habitants sont parfois des milliers à fuir la métropole. Pour faire baisser les températures, les pouvoirs publics veulent créer des "îlots de fraîcheur", telle une fontaine. Dans le quartier très bétonné de La Part-Dieu, une rue a été entièrement réaménagée. Une centaine d’arbres y ont été plantés. L’enjeu n’est pas seulement de faire de l’ombre. Grâce aux vapeurs d’eau émises par leurs feuilles, les arbres peuvent réduire la température de 5 à 10 °C. Dans certaines rues ou cours d’écoles, le bitume est remplacé par des petits jardins. La ville teste aussi de nouveaux revêtements pour le sol. Depuis un an, la ville de Lyon expérimente une nouvelle peinture de sol aux propriétés isolantes. Selon son fabricant, elle permettrait de réduire de 10 °C la température sur le bitume. Si la température moyenne continue d’augmenter, la ville de Lyon pourrait connaître le climat de Madrid, d’ici 2050. TF1 | C. Blampain, S. Thizy