Canicule : les températures record de 2003 pourraient être dépassées

L'Hexagone traverse une période caniculaire en plein mois de juin. Cette forte chaleur provient d'une masse d'air surchauffée sur le Maghreb qui remonte vers le pays. Lors de la canicule de 2003, le record absolu de chaleur était de 40,5°C, à Lézignan-Corbières. Un record qui pourrait être pulvérisé, notamment ce 27 juin 2019 avec 42°C à Clermont-Ferrand, selon Météo France. Le 28 juin, on attend près de 39°C, voire plus, à Paris.