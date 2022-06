Canicule : l’Espagne suffoque déjà

Il est dix heures du matin et il fait déjà presque 30 degrés à Madrid. Et les Madrilènes le savent, cela ne va faire qu'augmenter au fil de la journée, jusqu'à 38 degrés cet après-midi. La première vague de chaleur de l'année devrait remonter vers l'Hexagone d'ici quelques jours. Heureusement, à Madrid, tout est fait pour mieux supporter la canicule, à commencer par des toiles colorées étendues au-dessus des grands axes. Bientôt, les rues se videront de la plupart de leurs promeneurs et de leurs travailleurs. Lorsque les températures de l'après-midi sont estimées à plus de 35 degrés, les ouvriers passent en horaire spécial. Ils commencent à travailler un peu plus tôt, dès huit heures du matin et jusqu'à trois heures de l'après-midi, afin d'éviter les plus grosses chaleurs. Pour trouver un peu de fraîcheur, rendez-vous sous terre. Dans la capitale espagnole, le métro est entièrement climatisé, et c'est un argument ces jours-ci. Comme il n'y a pas la mer à Madrid, alors on vient trouver refuge dans le parc du Retiro, entre points d'eau, arbres et terrasses. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche