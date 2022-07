Canicule : Nantes écrasée par la chaleur

Dès 8h ce lundi matin, Agnès et Oscar débutent la journée par une petite marche très lente, car il fait déjà chaud : "aujourd'hui, ça va être compliqué avec deux bébés, mais ça va le faire, on va aller à la piscine, très tranquille, on prend son temps et puis voilà, on ne va pas faire grand-chose". Pour d'autres, la journée de travail s'annonce compliquée. Vingt-neuf degrés en début de matinée, cette serveuse installe plus tôt sa terrasse pour ne pas trop souffrir. Certains ont même pris leur précaution en partant de la maison ce matin : de l'eau et des chapeaux pour éviter toute insolation. L'indice UV est très élevé aujourd'hui à Nantes. Ces enfants n'ont pas attendu l'après-midi pour patauger. Sophie est venue avec son petit-fils. Elle garde un œil sur sa montre. "A partir de 11h ou 11h30, on rentre et après on ne bouge plus, on joue à la maison", précise-t-elle. Le département de la Loire-Atlantique est placé en vigilance rouge canicule. Quarante-huit degrés sont attendus cet après-midi. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec