Canicule : Nantes va atteindre les 40 °C

A Tarascon (Bouches-du-Rhône), le thermomètre a affiché quasiment 27 °C à 7h du matin contre 25 °C à Avignon à la même heure. Tandis qu'à Nantes (Loire-Atlantique), il fera 40 °C cet après-midi. Les habitants n'y sont pas du tout habitués. A 13 heures, un thermomètre installé sur une pharmacie a déjà montré 37 °C. "C'est exceptionnel", précise Nicolas Hesse. Et il va faire très chaud, car cette température va encore monter jusqu'à 40 °C. Le record date de 1949 avec 40,3 °C. On se penche alors sur les éventuelles solutions. Dans un restaurant, un ventilateur aère et envoie de l'eau en même temps pour brumiser l'air. Les clients sont plutôt satisfaits d'être un petit peu rafraîchis pendant l'heure du déjeuner. Une autre initiative a également été prise du côté de Cholet. Un curé a ouvert ses églises pour accueillir des étudiants ou des personnes âgées qui n'ont pas de climatisation. C'est une ouverture dans l'après-midi et en début de soirée. Dans l'église, ça ne dépasse pas les 20 °C. Une autre idée originale pour se rafraîchir. TF1 | Duplex Nicolas Hesse