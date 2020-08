Canicule : on souffre beaucoup de la chaleur dans les campings

À Ghyvelde (Nord), il fait très chaud sous les tentes. Les vacanciers dans les campings suffoquent. Pour se mettre au frais, certains ont choisi d'aller à la plage et d'autres, à la pêche. Il y a par ailleurs ceux qui avaient tout prévu contre la chaleur et qui se sont équipés d'une tonnelle anti-UV. Pendant ce temps, autour d'un café, trois amies nous livrent leurs conseils fraîcheur.