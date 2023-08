Canicule : piscines et parcs ouverts tard le soir

On se croirait en plein après-midi... à plus de 30 °C au coucher du soleil. La piscine est remplie. Des villes ont décidé de laisser ouverts des parcs et des piscines jusque tard dans la soirée. Certains lieux publics ouvrent plus tard : 22 heures pour une piscine du centre-ville. Avec 29 °C dans l'eau lundi soir, impossible de résister et de rentrer aux horaires habituels. Le Jardin de Plantes aussi ferme à 23 heures, contre 21 heures le reste du temps. Un couple échappe à la chaleur de son appartement voisin. "Le jardin fait une sorte de clim naturelle", dit l'homme. Depuis quatre jours, les températures de la nuit dépassent largement les normales de saison : jusqu'à 34 °C dimanche soir. Une famille a choisi de profiter du frais au maximum. Comme les jardins et les piscines, musées et médiathèques ferment plus tard, jusqu'à ce que les températures deviennent plus supportables. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet