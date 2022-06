Canicule : prolonger la journée pour trouver la fraîcheur

A 22 heures, le soleil se couche à Bordeaux (Gironde), mais Selma et ses frères sont bien loin d'aller dormir. "C'est normal, avec cette chaleur on ne peut pas rester à la maison. Donc, ils sortent pour s'amuser", lance un passant. Nombreux sont ceux qui dînent plus tard que d'habitude pour respirer un peu après une chaude journée. "Là, on en profite, car il fait un peu moins chaud", "Quand on n'a pas la clim, c'est bien de se rafraîchir avec la Garonne", expliquent des Bordelais. Les Bordelais ont cherché la fraîcheur au bord de l'eau, mais aussi dans les parcs et jardins. Certains sont restés ouverts jusqu'à 23 heures jeudi soir. "C'est super agréable. D'habitude, le jardin public de Bordeaux il ferme vers 20h30. Et là, on a eu droit à deux heures de plus", se réjouit un habitant. Une fois les parcs fermés, il ne reste plus que les places de la ville pour trouver un petit coin de verdure. A minuit, il faisait encore 26 degrés. Et la nuit prochaine s'annonce encore beaucoup plus chaude. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux