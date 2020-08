Canicule : un centre de loisirs aquatiques pour rafraîchir les enfants

En cette période de forte chaleur, chacun est à la recherche d'un peu de fraîcheur. À Rochecorbon (Indre-et-Loire), Lulu Parc propose plusieurs attractions pour occuper les enfants sans avoir trop chaud. En pluie, en jet ou en étoile, l'eau rafraîchit les bonds, les sauts et autres cabrioles. À l'ombre, parents et grands-parents en profitent pour se reposer tout en surveillant leurs petits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.