Canicule : un pic d'activité dans les urgences de Valenciennes

Depuis le début de la canicule, les admissions aux urgences ont bondi de 30% à Valenciennes (Nord). La plupart des patients sont des personnes âgées qui ont fait des malaises liés à l'hyperthermie ou à la déshydratation. Le pic d'activité intervient à l'heure où de nombreux soignants sont partis en congé d'été. Néanmoins, la situation est sous contrôle et la prise en charge se fait dans un délai raisonnable.