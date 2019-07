Canicule : une nuit au frais à Lille

D'après Météo-France, la nuit du 24 juillet 2019 a été la plus chaude jamais mesurée dans le pays. À Lille, les parcs sont restés ouverts tard pour permettre aux habitants d'y trouver un peu de fraîcheur. Avec une petite brise nocturne, les 23 degrés semblent plus supportables. À une heure du matin, les Lillois n'ont toujours pas envie d'aller se coucher. L'occasion également pour les enfants d'en profiter alors qu'ils étaient restés chez eux à l'abri du soleil durant la journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.