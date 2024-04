Cannabis et lingots d'or saisis : une maire en garde à vue

À Avallon (Yonne), 6 000 habitants, on ne parle que de ça ce lundi matin. Peu de personnes veulent s'exprimer devant notre caméra, sauf dans un café. Une affaire de drogue au sein de leur ville, c'est l'incompréhension. Ce dimanche, après plusieurs mois d'enquête, une opération anti-drogue de grande ampleur a lieu dans un quartier de la commune. Les gendarmes fouillent une maison. Elle appartient au maire de la ville, Jamilah Habsaoui. L'hôtel de ville et la pharmacie où elle travaille sont également inspectés. C'est en partie lors de cette perquisition que les enquêteurs font une impressionnante découverte. Selon nos informations, sont saisis 70 kilogrammes de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7 000 euros en liquide, et 20 lingots d'or, pour une valeur de 24 000 euros. Les habitants qui connaissent la maire n'en reviennent toujours pas. Sept personnes sont placées en garde à vue, dont la maire, et deux de ses frères. Tous les interpellés bénéficient de la présomption d'innocence. L'enquête devra révéler si la maire était informée ou non de cette détention dans sa propriété. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, N. Kafou