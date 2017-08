Cet été, le festival d’art pyrotechnique fête ses 50 ans. Depuis sa création, l'événement transporte petits et grands, chaque année. Des équipes venues de six pays rivalisent d’inventivité pour produire des feux d’artifice originaux. L’installation demande trois jours de travail minutieux. Chaque soir, plus de 150 000 personnes sont attendus.