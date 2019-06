Cannes : les kiosquiers de plage sensibles à la protection de l'environnement

A Cannes, les 49 kiosquiers du bord de plage ont décidé de proscrire les objets en plastique. La mesure d'interdiction n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2020 mais les Cannois ont voulu prendre de l'avance. Les restaurateurs ont remplacé leurs vaisselles par d'autres en matière végétale biodégradable. Les prix des produits ont donc augmenté de quelques centimes pour couvrir les frais des nouveaux ustensiles. Les clients se prêtent à la sensibilisation pour apporter leur soutien et participer à la protection de l'environnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.