Cannes : une rumeur de fusillade provoque la panique

Un mouvement de foule a secoué un quartier de Cannes ce lundi soir. Vers 23h30, des centaines de personnes ont couru dans tous les sens. À l'origine de cette panique, une rumeur évoquant de possible coup de feu. Pour sécuriser la zone, une quarantaine de policiers ont été déployés sur place. Environ 43 personnes ont été légèrement blessées et un hôtel a dû être évacué.