CAnneS'TELMAUROU, l’autre festival du cinéma

Robes à paillettes, costumes, chaussures à talon... ces spectateurs ont mis leur plus belles tenues pour fouler le tapis rouge. Un défilé sous le feu des projecteurs et retransmis en direct dans la salle. Nous ne sommes pas à Cannes (Alpes-Maritimes), mais à Castelmaurou (Haute-Garonne), un village de 4 000 habitants près de Toulouse. Depuis dix ans, le cinéma Le Meliès fait son festival. Ce cinéma de village fonctionne grâce à 50 bénévoles. Ils ont travaillé toute la journée pour préparer le plus gros événement de l'année. Grâce à la ténacité de Patrick, les spectateurs découvrent "Coupez !", le film d'ouverture, en même temps que les stars à Cannes, avec ce sentiment privilégié. Dans la cabine, Joëlle Bensoussan diffuse le film. Cette retraitée est devenue projectionniste. "On crée du bonheur à tout le monde et c'est toujours agréable de pouvoir voir des films assez souvent toute la semaine", confie-t-elle. Après cette belle soirée, six bénévoles auront la chance de se rendre à Cannes pour vivre le festival comme des stars. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron