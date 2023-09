Canoë, cheval, VTT... des gendarmes tout-terrain

C'est la fin des vacances, mais pas question de baisser sa garde. "Ça permet aussi aux enfants de leur montrer qu'on peut venir en vacances, mais il faut quand même faire attention aux affaires", lance un vacancier. C'est une journée de prévention pour ces gendarmes pas comme les autres, des kayakistes. Au Pont-du-Gard, ils vont de plage en plage, au contact de la population pour faire respecter la loi et rappeler les bons gestes. Le kayak est un moyen de transport rapide pour se déplacer d'une rive à l'autre. Il surprend les vacanciers : "C'est la première fois que je vois un gendarme en canoë". Cette présence étonne, mais elle rassure aussi. Plus haut autour du pont, d'autres gendarmes, cette fois-ci en VTT. Là encore, pour faciliter la proximité, on a des gendarmes tout-terrain. À quelques kilomètres de là, à bord du Gardon, deux cavalières en uniforme. Au milieu de cette nature sauvage, le risque d'incendie inquiète. Les gendarmes restent vigilants. Sur le Gardon, ces patrouilles exceptionnelles se poursuivront jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage M. Rio, E. Alonso