Cantal : un camping-car opticien va à la rencontre des ruraux

Face au manque de médecins spécialisés, un opticien retraité reprend du service. Avec son camping-car, il sillonne les routes des communes les plus isolées pour proposer aux clients un dépistage visuel. Il réalise un examen pour évaluer la correction des yeux, vérifier l'état du cristallin ou encore prendre la tension oculaire. Yves Thévenoux, l'opticien itinérant, consacre une heure à chaque client et retrouve les joies de son métier. Depuis le lancement du cabinet mobile, il a reçu près de 600 patients et parcourt les routes du Cantal et de la Corrèze.