Cantine : des tarifs différents d'une école à l'autre

La cantine est une dépense qui pèse lourd dans le budget des parents français. Alors que le prix varie d'une commune à l'autre, il faut bien faire ses comptes. Entre la Vendée et la Loire-Atlantique, une cuisine scolaire prépare près de 200 repas par jour. Si les menus restent accessibles, le prix réel du plat est bien plus élevé. À Nantes, le tarif varie en fonction des revenus des parents, soit 84 centimes à six euros, et la mairie finance le reste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.