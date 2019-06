Cantobre, un des plus beaux et plus petits villages du pays

Le village de Cantobre est placé en hauteur, sur les falaises. C'est un endroit façonné par des siècles d'érosions. Il est également l'un des plus petits villages avec une quinzaine d'habitants seulement et un restaurant comme unique commerce des lieux. Il garde précieusement un style architectural local, avec des pierres plates. Sonner et entretenir les cloches du village est également un privilège. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.