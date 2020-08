Cap sur Entraunes, un petit village magique aux portes du parc national du Mercantour

A cent kilomètres de Nice se trouve un petit village de montagne dont le nom signifie "entre les eaux". Outre les paysages de cascades et de conifères, on y découvre également des maisons fermes de trois étages. Situé à 1 250 mètres d'altitude, Entreaunes (Alpes-Maritimes) est enlacé d'un côté par le Var et de l'autre par le Bourdouze. Ceux qui ont déjà goûté à la magie des lieux ne s'en lassent pas et n'envisagent même pas de s'en aller un jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.