Cap sur les stations de montagne des Alpes-Maritimes

Soleil, fraîcheur matinale, les conditions sont idéales pour une journée randonnée. A une heure des plages de la Côte d'Azur, la station de La Colmiane offre des dizaines de chemins de randonnée, avec en ligne de mire, des sommets à 3 000 mètres en plein cœur du parc de Mercantour. Cet été, les vacanciers sont en quête de grands espaces. Et pour un bon bol d'air frais et des sensations fortes, la luge d'été séduit les petits comme les grands. Depuis le début du mois d'août, la station connaît des records de fréquentation. Le matin, les boutiques de sport ne désemplissent pas. Gants, baudriers, longes... voici l'équipement obligatoire pour se lancer dans une via ferrata, une autre façon de découvrir la montagne, à la verticale. "Là, il y a une affluence et les gens recherchent de l'air pur, de la montagne, des grands espaces. Je crois qu'ils évitent justement cet effet confinement sur les plages", explique Stéphane Caillot, gérant d'un magasin de sport. Liberté et sensations fortes, ce cocktail montagnard s'adapte à toutes les conditions physiques et à tous les âges.