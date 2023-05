Etats-Unis : carambolage géant après une tempête de poussière

En tout, 72 véhicules accidentés ou carbonisés sur trois kilomètres de long. Les voies sont couvertes de carcasses de voitures. Le bitume est noirci par les flammes et les explosions, résultat d’un immense carambolage à grande vitesse hier aux États-Unis. Sur l’image que l’on vous montre, on voit trois camions, pliés les uns derrière les autres et une voiture enfoncée sous la remorque d’un autre. Une conductrice, des cris, le chaos... il y a six morts et une trentaine de blessés. Quenna Penson y était et raconte ce qu'elle a vu : des corps sans vie étendus dans l’herbe, au bord de la route. C’est une tempête de poussière qui a tout entraîné. À l’intérieur, la visibilité est quasi-nulle. Les autres véhicules n’apparaissent qu’au dernier moment. Ralentir ne suffit pas à éviter le risque d’accident et les conducteurs ont été surpris sur une longue ligne droite. D’après les autorités américaines, ce type de phénomène n’est pas rare dans l’Illinois. Il aurait été causé par des vents violents sur des terres labourées et très sèches en ce moment. TF1 | Reportage F. Litzler, F. Jolfre