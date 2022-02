Caramel au beurre salé, la douceur de la Chandeleur

C'est le dessert le plus prisé dans les crêperies bretonnes : les crêpes nappées de leur caramel au beurre salé, un régal pour les yeux et les papilles. Ces clients n'ont pas hésité une seule seconde. Le carmel au beurre salé a la cote. Ici, on en vend même bien plus qu'une célèbre pâte à tartiner. La recette est toute simple, mais chaque crêperie a la sienne. Dans sa cuisine, Michèle fonctionne beaucoup à l'instinct. Le caramel au beurre salé est né il y a 45 ans dans les ateliers de cette chocolaterie du Morbihan. Si le créateur est parti à la retraite, la recette traditionnelle n'a pas bougé. Dans un gros chaudron en cuivre, le maître caramélier mélange de l'eau, du sucre et du glucose. En dix minutes, le caramel prend sa belle robe dorée. Puis, il rajoute le beurre. La température, c'est le secret de la maison. Yoran Plouzennec, fait partie des cinq personnes au monde à connaître la recette originelle. Agrémenté de noisettes, le caramel sera mis en pot ou bien découpé pour former les célèbres bonbons. Aujourd'hui, cette recette est devenue un emblème de la Bretagne. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens