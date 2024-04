Finistère : la route où trop d'automobilistes se font piéger

Cette route relie Carantec (Finistère) sur le continent à la petite île Callot, mais seulement à marée basse. Quand l'eau remonte, elle recouvre le passage et les voitures peuvent se retrouver piégées, comme ce véhicule mardi dernier. Il s'est engagé et s'est fait emporter par les flots. Une jeune femme qui fait la route à pied filme alors la scène, tandis que son conjoint court sauver la conductrice. La jeune femme raconte la scène face à notre caméra. Pascal habite à l'entrée du passage. Il a suivi le sauvetage : "c'est assez impressionnant de voir ça et c'est forcément héroïque sachant que l'eau ne doit pas être très chaude en ce moment ; c'est fantastique, heureusement qu'ils étaient là". En août dernier, surpris par la mer, un autre habitant s'était, lui aussi, retrouvé coincé sur les rochers. Ce genre d'accident est fréquent ici, ces Carantécois en sont témoins chaque année. Les horaires de passage sont pourtant indiqués de part et d'autre de la route. Le véhicule a été récupéré le lendemain par une dépanneuse une fois la mer partie. La conductrice est saine et sauve. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel