Carantec s'anime de nouveau

Pour cette liberté retrouvée après des jours de confinement, nous vous emmenons à Carantec (Finistère). Avec les beaux jours et le déconfinement, cette commune de la baie de Morlaix s'anime de nouveau. Les commerces et les restaurants ont effectivement rouvert au grand bonheur des habitants. Sur la plage du Kelenn, les baigneurs ont aussi retrouvé leurs marques avec la reprise des constructions en sable et les serviettes de nouveau étendues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.