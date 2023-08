Carburant à deux euros : les prix au plus haut

C'est tout un symbole. Sur les aires d'autoroute, ces pompes à essence affichent deux euros le litre pour le SP98 et le SP95. Alors qu'avec les vacances d'été, plus d'automobilistes sont sur les routes, les prix à la pompe ne cessent de grimper, et rapidement. Depuis début juillet, le prix du gazole a augmenté de quatorze centimes le litre. Le sans-plomb 95, lui, a pris onze centimes. Pour essayer de limiter les dépenses, chacun a sa solution. La plupart nous disent aussi "ne plus faire le plein". C'est le cas de Sandra. "Là, j'ai mis 30,01. Normalement, c'est 30, mais il y a eu un petit dépassement. Si je fais le plein, c'est à 80 euros, ce n'est pas possible. Donc je fais petit à petit. Moralement, ça passe mieux", explique-t-elle. D'après les spécialistes, les tarifs ne risquent pas de baisser. Les automobilistes n'ont pas le choix, ils vont devoir s'habituer à ces prix encore au moins quelques semaines. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby