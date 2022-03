Carburant : ces communes qui aident leurs habitants

Comment aider les plus démunis face à la hausse incessante du carburant ? À Roche-la-Molière dans la Loire, on a trouvé une solution. Certains habitants vont pouvoir bénéficier d'un chèque carburant de 50 euros par mois. "C'est un petit geste symbolique pour dire : on est avec vous, on vous encourage. Continuez à aller travailler malgré les difficultés qu'il y a.", nous affirme Éric Berlivet, maire de Roche-la-Molière. Un petit coup de pouce bien accueilli par la population de cette commune de moins de 10 000 habitants. Pour en bénéficier, il faut remplir des critères précis, comme celui d'être résident de Roche-la-Molière. "On prend en compte bien sur le salaire par rapport aux nombres d'heures par semaine. Et il faut que l'emploi soit hors commune. Quinze kilomètres entre le domicile et le travail", nous informe Mireille Viannenc, du pôle de services de Roche-la-Molière. Cette opération avait déjà été mise en place pendant la crise des gilets jaunes. Une aide qui devrait coûter à la commune entre 10 000 et 15 000 euros. TF1 | Reportage C. Abel, S. Agi, A. Cerrone