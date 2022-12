Carburant : dernier plein avant la fin de la ristourne

Ce vendredi matin à la pompe, vous n'étiez pas encore tous au courant. Pourtant, la remise de dix centimes assurée par l'Etat prend fin samedi soir et ça, vous ne risquez pas de le rater au moment de sortir la carte bancaire. Dès le premier janvier, le gasoil dépassera les 1,80 euro et le Sans Plomb 95 frôlera les 1,70 euro. Certains profitent une dernière fois de cette remise. Pour Antoine, les conséquences sont importantes. Il parcourt chaque jour 70 kilomètres pour travailler. Il estime que son budget dédié à l'essence va s'élever à 300 euros dès janvier. Pourtant, il ne bénéficiera pas du chèque carburant de 100 euros promis par l'Etat. Seuls les revenus sont pris en compte. Les personnes seules touchant moins de 1 314 euros net/mois et les couples avec deux enfants dont les revenus doivent être inférieurs à 3 941 euros net/mois sont concernés. Au total, dix millions de travailleurs pourraient toucher cette indemnité, comme Valérie. Cette mère de famille vit seule avec sa fille et touche 1 070 euros par mois. Pour recevoir le chèque, elle aura juste à effectuer une demande en ligne. Une aide bienvenue pour Valérie qui devrait coûter environ un milliard d'euros à l’État. TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Pirchker, N. Hesse