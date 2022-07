Carburant : la chasse aux économies même en vacances

Ce vendredi matin, il faut faire preuve de patience pour faire le plein dans une station essence à Blainville-sur-Orne (Calvados). Certaines enseignes vendent le carburant à prix coûtant pour ce week-end de chassé-croisé. Et l'opération attire de nombreux automobilistes prêts à faire la queue. Qu'ils partent ou rentrent de vacances, tous recherchent la pompe la moins chère. C'est le cas de Sylvain qui repart dans le Lot-et-Garonne, à plus de 700 km. Même si les prix des carburants baissent depuis plusieurs semaines, cela reste la priorité des vacanciers. "Là, j'en ai eu pour 80 euros. Si je n'avais pas eu la remise sur le plein, je pense que j'étais plus à 90 voire 100 euros", lance un conducteur. "Il faut essayer de trouver la pompe la moins chère", rajoute un autre. En plus de chercher à économiser pour les longs trajets, Virginie fait attention aux petits déplacements pendant son séjour. Par ailleurs, les opérations de remise sur le carburant se multiplient. Mais les Français attendent surtout une diminution générale des prix à la pompe. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon, A. Guérard