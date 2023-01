Carburant : les Français repassent les frontières

Les Français sont de retour dans les stations belges. Il n'y a qu'à relever les plaques d'immatriculation pour le constater. Et avec au moins 20 centimes d'écart pour le diesel, ils ne se posent pas trop de questions pour s'y approvisionner en carburant. "Pourquoi payer plus cher si on peut payer moins cher", a lancé l'un d'entre eux. "C'est le même gasoil qu'en France", a renchéri un autre automobiliste français. Pendant plusieurs mois, les remises à la pompe appliquées par l'État ont rendu le carburant français plus compétitif qu'en Belgique. Mais depuis le 31 décembre, c'est terminé. Et sur un plein, le carburant belge permet de réaliser de belles économies. Les prix sont repartis à la hausse dans l'Hexagone où on relève des tarifs similaires à ceux pratiqués en mars dernier. De quoi faire grincer les dents de ceux qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. En octobre dernier, certaines stations proposaient du carburant à plus de 2 euros le litre. Il reste encore une petite marge avant d'atteindre ce palier mais peut-être plus pour longtemps. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire