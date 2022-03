Carburant : les prix font le yoyo

Une petite baisse des prix du carburant et la station-service ne désemplit pas. Ce mardi matin à Dreux (Eure-et-Loir), la file des voitures à la pompe est incessante. Avec ces prix qui n'arrêtent pas de changer, difficile de s'y retrouver pour les automobilistes. Certains conducteurs ont dû réorganiser leur quotidien. "Je globalise toute mes sorties", lance l'une d'entre eux. Pour beaucoup, la voiture est essentielle pour se rendre au travail. Alors, ceux qui ne peuvent pas limiter leurs déplacements cherchent d'autres solutions. Chacun y va de sa petite astuce quitte même à risquer d'endommager son moteur pour gagner quelques euros. Faire du covoiturage, prendre le train, certains ont déjà tout envisagé et attendent maintenant un coup de pouce de l’État. "Je ne me permet pas de faire le plein vu l'augmentation et ce n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Il faut vraiment que le gouvernement trouve une solution", lance un automobiliste. La remise de quinze centimes par litre promise par le gouvernement entrera en vigueur le 1er avril. Elle sera appliquée pendant quatre mois. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Maillard