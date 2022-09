Carburant moins cher : des pompes déjà à sec

Aucun prix affiché, la station est fermée. Très sollicitées depuis jeudi, plusieurs stations Total sont en rupture de carburants. Quelques-unes ont pu être réapprovisionnées ce lundi matin. Il fallait alors s’armer de patience pour faire le plein. Durée moyenne pour accéder aux pompes : 30 minutes. Certains n’ont pas eu la patience. Tant pis pour les économies, des automobilistes ont changé de station. Ailleurs, dans une station Esso, le litre d’essence est plus cher que chez Total. Cela représente presque douze euros de plus pour un plein de 50 litres. Ici, depuis jeudi, les ventes ont tout de même augmenté de 20%. Le gérant n’est pas inquiet de la concurrence. D’autres automobilistes ont décidé de ne pas changer de station. Pas question pour eux de perturber leurs habitudes. "Vous pouvez changer de pompe autant de fois que vous voudrez, vous allez gagner quelques centimes. Mais par rapport à l’augmentation qu’on a eue au cours des deux dernières années, ce n’est rien du tout", explique l’un d’entre eux. Les stations Total en manque de carburants devraient être réapprovisionnées dans les heures et les jours à venir. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby