Carburant trop cher : les habitudes des Français changent

Les jours passent et les chiffres donnent toujours plus le vertige. En ce moment, les prix records du carburant viennent directement impacter le budget des ménages. "Des fois, on est obligé de ne pas faire le plein" ; "J’essaie de faire de mon mieux pour ne pas utiliser la voiture trop souvent, mais ce n’est pas évident" ; "Toutes les économies que je me fais quand je travaille pendant les vacances, ça part dans le carburant", affirment ceux que nous avons rencontrés. Alors, beaucoup de Français essaient de trouver des solutions : covoiturage, marche… D’autres réfléchissent même à transformer leur véhicule pour réduire la facture sur le long terme. "Il faut mettre le boîtier éthanol. À 30 euros, vous avez le plein", conseille un autre automobiliste. Ce patron d’une société de transport, lui, pense de plus en plus à partir à l’étranger. "On n’arrive pas à répercuter le prix sur les clients. J’étais au Luxembourg, le gasoil est à 0,80 euro", explique-t-il. Pour l’instant, dans l’Hexagone, rien ne laisse présager une baisse des prix à la pompe ni pour les professionnels, ni pour les particuliers. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot