Carburant : une nouvelle ristourne très attendue

Ça bouchonne devant les stations-service ce jeudi matin. Pour accéder aux pompes, il faut être patient. La ristourne sur le carburant passe de 18 à 30 centimes. Certains se sont levés tôt pour faire le plein. Ils attendaient cette nouvelle réduction de pied ferme. "Ça vaut le coup d'attendre et ça fait du bien aux économies en tout cas", "C'est énorme et c'est un petit coup de pouce pour le quotidien", se réjouissent des automobilistes. Forcément, les sourires sont de retour. Plus de 20 euros d'économie pour ce père de famille. Il compte faire plaisir à ses enfants. Même soulagement pour les professionnels. Les charges sont allégées soudainement. Ce transporteur routier va économiser 450 euros par mois. Seul le diesel se maintient autour de 1,80 euro le litre. La ristourne est valable sur tous les carburants et dans toutes les stations-service. Le coup de pouce est valable jusqu'au 1er novembre, où la ristourne sera ramenée à dix centimes. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba