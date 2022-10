Carburants : à quand le retour à la normale ?

À huit heures, les pompes ne sont pas encore ouvertes, mais les automobilistes patientent déjà. Depuis jeudi, cette station est à sec et le camion-citerne arrive seulement. La principale raison, c'est le blocage d'un dépôt, le plus important de la région. Plus aucun camion ne peut en sortir, et ça déstabilise l'ensemble des approvisionnements des stations-services. Pourtant, il est le seul à pouvoir proposer du carburant ce vendredi matin. Toutes les pompes des alentours sont fermées, alors tous les conducteurs se concentrent ici en réserve, comme Franck. Il a roulé 22 kilomètres pour venir. Et si beaucoup viennent ici par nécessité, d'autres mettent du carburant par anticipation. Cela fait six jours que la situation est critique dans les Hauts-de-France. On parle désormais de pénurie localisée, provoquant des situations de plus en plus difficiles à tenir. C'est notamment le cas de Teddy, qui était obligé de dormir chez l'un de ses amis hier soir. Même si les camions-citernes pourront exceptionnellement circuler ce dimanche, la situation ne devrait pas revenir à la normale avant au moins une dizaine de jours. TF1 | Reportage B. Agirbas, M. Fiat