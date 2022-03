Carburants alternatifs : passer au GPL ou au bioéthanol, est-ce rentable ?

Utiliser l’huile de friture pour rouler moins cher dans le pays n’est pas autorisé pour les particuliers, même si c’est le cas en Allemagne. Il y a toutefois une exception pour les tracteurs, certains véhicules dans certains départements avec l’accord de ces préfectures, pour les bus ou encore les camions poubelles. Pour les automobilistes, il y a deux alternatives, entre autres : le bioéthanol et le gaz de pétrole liquéfié. On trouve ce fameux GPL pour 90 centimes d’euro le litre à la pompe. Néanmoins, il faut quand même ajouter le passage chez le garagiste. Et ce n’est pas la même histoire. Il faut payer environ 1 000 euros le boîtier E85 et autour de 2 000 pour adapter son moteur au GPL. Ce n’est rentable qu’autour de 20 000 km parcourus pour le bioéthanol et 30 000 km pour le GPL. En outre, il faut bien penser à modifier sa carte grise si vous optez pour l’un de ces deux carburants. Ça coûte environ une dizaine d’euros, selon le département. G. Pardigon