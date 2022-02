Carburants : cette commune de la Sartre qui aide ses habitants

Cindy prend la route tous les matins à 7h30. Elle et son mari ont chacun une voiture, car ils travaillent tous les deux loin du Lude (Sarthe), la commune où ils habitent. Par ailleurs, la hausse des prix du carburant de ces derniers mois pèse lourd dans leur budget. Bonne nouvelle, la mairie de leur commune a décidé d'offrir un bon d'achat de 30 euros à ceux qui multiplient les kilomètres. "Le bon est à destination de tous les habitants sans condition de ressource à partir du moment où ils travaillent en extérieur du Lude", explique la maire Béatrice Latouche. Près de 40% de la population du Lude travaillent à plus dix kilomètres et peuvent ainsi bénéficier de l'initiative de leur commune. Didier va alors pouvoir dépenser son bon dans l'une des stations-service partenaires. Le coup de pouce est limité, mais les habitants saluent le geste de la mairie : "c'est très utile", "je trouve que c'est bien". L'opération dure une quinzaine de jours et coûte environ 6 000 euros à la commune. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann