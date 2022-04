Carburants, chaque centime compte pour les transporteurs

À chaque fois que le prix du gasoil augmente d’un centime, c’est 25 000 euros de plus. C'est le cas de ces 50 camions à chaque mois, lors des sorties pour faire le plein. Mais ce n’est pas tout, s’inquiète Nourredine Ziane, le patron de cette entreprise de transports. L’entretien des véhicules flambe également. Les pneus, mais aussi toutes les pièces détachées, tels que le filtre à huile, plaquette de freins, font au total une augmentation de 7 000 euros par mois depuis le début de l’année. En dépit du fait que ces entreprises répercutent la hausse du carburant sur les factures de leurs clients, pour le reste, c’est beaucoup plus compliqué. Pour ne pas sombrer, toute la profession a obtenu en mars, de la part du gouvernement, une aide de 300 à 1 200 euros par camion. Des aides substantielles qui pourraient ne pas suffire, si les prix continuent de monter. Les professionnels lancent un appel à leur client. Le transport représente en moyenne 3% du prix de revient de n’importe quel produit vendu. TF1 | Reportage F. Chadeau, E. Braem, C. Brousseau