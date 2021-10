Carburants : comment consommer moins ?

Quand les chiffres grimpent, cela donne souvent des sueurs froides surtout pour partir en vacances. Wilfrid doit parcourir 900 kilomètres jusqu'au sud du pays. Pour réduire la facture, il a son astuce. D'après lui, une voiture moins lourde est un véhicule qui consomme moins. En roulant avec un demi-plein, il est même possible d'alléger d'une vingtaine de kilos. Avant de partir en vacances et même tout au long de l'année, il faut penser à vérifier la pression des pneus. S'ils sont bien gonflés, il y aura moins de résistance. La consommation peut ainsi baisser de 2%. Au volant, telle est la bonne attitude conseillée : privilégier une conduite régulière. Sur l'autoroute, le mieux est de baisser un peu la vitesse. Le régime idéal est entre 1 500 et 2 000 tours par minute. Dernière solution, entretenir régulièrement son véhicule. Grâce à sa caisse à outils, Mathieu Catteau permet de réduire les dépenses de carburant tout simplement en changeant le filtre à huile ou le filtre à air. En effet, un moteur qui ne respire pas correctement entraîne une surconsommation. Cumuler ces petits gestes peut faire la différence.