Carburants : comment les petites stations résistent

Victime de son succès, cette station-essence est en pénurie de carburant. À une dizaine de kilomètres de là, à Bourth (Eure), les cuves de la station-service communale, elle, sont pleines, mais les clients se font rares. Pour cause, ses prix sont plus chers que chez les grands distributeurs. Seuls les automobilistes qui habitent dans le village viennent à la pompe. Ils sont prêts à faire des efforts pour préserver ce service. "Quand c’est nécessaire, je viens là. Les prix ne sont pas toujours avantageux par rapport à certaines stations, mais c’est pratique quand même", lance un habitant. Le maire Sébastien Jousset cherche par tous les moyens à rester compétitif. Il vient encore de baisser les prix au litre. Il continue de chercher des solutions, comme par exemple, faire des achats en commun via un groupement en ligne. Autre commune, autre solution. À Bretoncelles (Orne), quitte à tomber en panne pendant une semaine, la mairie préfère attendre que les prix du marché baisse pour remplir ses cuves, car ils varient. Pourtant, elle n’écoule pas ses stocks assez vite comme le font les grands distributeurs. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos