Carburants : comment les routiers font face

Dans cette entreprise de transport, 40 camions consomment 600 000 litres de gasoil par an. La hausse de 25 centimes entre janvier 2021 et janvier 2022 représente 180 000 euros. Une somme très importante que le dirigeant ne peut pas répercuter sur le tarif des clients, alors il puise sur sa trésorerie. Chaque jour, Alexandra Degardeze appelle ses fournisseurs pour négocier les tarifs du gasoil, au millième de centime près. Pour les 1 000 camions de son groupe, la hausse de ces six derniers mois revient à 600 000 euros de surcoût mensuel. Elle n'avait jamais connu ça et s'inquiète, d'autant plus que la montée continue de jour en jour. "Ça ne m'étonnerait pas que dans six mois on n'arrive pas loin des deux euros du prix du litre de carburant", déplore-t-elle. Alors, cette entreprise possède ses propres cuves pour remplir les réservoirs. C'est un peu moins cher. Elle a formé tous les conducteurs à l'éco-conduite. Et surtout, chaque véhicule est vérifié fréquemment et régulièrement. La situation est critique, d'autant plus que le gaz avec lequel roulent plusieurs véhicules de la flotte a doublé en un an. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez