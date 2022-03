Carburants : début de pénurie en Bretagne

Depuis trois jours, le dépôt pétrolier de Brest est toujours bloqué. Par conséquent, il est difficile de faire le plein ce jeudi matin dans la métropole brestoise. "On a eu un tuyau pour savoir qu’ici, il y avait la possibilité de faire l’essence, mais beaucoup de stations sont fermées", avoue cette habitante. En effet, il y a des stations qui sont fermées et d’autres qui sont rationnées à 20 litres ou à 50 euros maximum. Quant à Delphine, elle a fait plusieurs stations-services avant d’en trouver une qui est ouverte. Elle comprend la manifestation sur le port. "J’espère que cela va marcher et que cela servira à quelque chose", confie-t-elle. Devant le dépôt pétrolier de Brest, la colère reste intacte après les annonces du Premier ministre. Le plan de résilience ne satisfait pas les professionnels des travaux publics. Si les prix à la pompe ne baissent pas, Bruno Corre, gérant d’une entreprise de BTP craint pour l’avenir de son entreprise. Les gendarmes sont arrivés sur place à midi, mais les manifestants comptent bien maintenir leur blocage. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte