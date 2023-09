Carburants : des coups de pouce à minima ?

Ils se rapprochent dangereusement des deux euros. Sur la nationale sept ce matin, les prix des carburants ont encore augmenté, les automobilistes sont excédés : "c'est une catastrophe" ; "c'est trop cher". Malgré cela, le gouvernement a tranché, il n'y aura pas de baisse de taxe. Intermarché, Casino, Super U vont reprendre leur week-end à prix coûtant avec des baisses de un à trois centimes d'euros par litre. De son côté, Total s'engage à plafonner les tarifs à 1,99 euro tant que les prix resteront élevés. Les stations indépendantes ne peuvent pas suivre les promotions. Cet établissement est cinq centimes plus cher que ces grands groupes concurrents. Pour Bruno, impossible de rivaliser, ses charges sont incompressibles. Priorité du gérant, maintenir ses trois emplois et offrir un service de qualité. Une démarche soutenue par ses clients. L'an dernier, près de 200 stations indépendantes ont mis la clé sous la porte. Leur nombre a été divisé par sept en 40 ans. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys